الداخلية: تحرير مختطف بعملية نوعية في سلسلة جبال حمرين بديالى

2025-01-24 01:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، تحرير أحد المختطفين بعملية نوعية وجهد استخباري في اطراف سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تعمل بجهود مكثفة ومضاعفة لتحقيق السلم المجتمعي وإنصاف المظلوم ومساندتهم ، كما ان الوزارة وفي حال حدوث أي طارئ لا قدر الله تستنفر الدوائر والجهات المعنية فيها كل طاقاتها لكي تكون خيمة الأمن لجميع المواطنين" .وأضافت، انه "بعملية نوعية وبجهد استخباري متميز أشرف عليها قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، فقد تمكنت قوة ضمن قيادة شرطة محافظة ديالى بالإشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية والحشد الشعبي من الوصول الى مكان احد المختطفين في منطقة تقع أطراف سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة ديالى وتحريره بأقل من 24 ساعة من عملية اختطافه" .وتابعت، "كما تنفذ الآن القوات الأمنية عمليات بحث وتفتيش واسعة للوصول الى الجناة بهدف إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل"، لافتة إلى أنها " وضعت ستراتيجية خاصة للتعامل مع اي حادث للتعامل معه بصورة مهنية" .