وزير الداخلية يصل الكاظمية المقدسة للاطلاع على خطة تامين زيارة استشهاد الامام الكاظم "ع"

2025-01-24 01:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى مدينة الكاظمية المقدسة برفقته عدد من القادة والضباط للاطلاع على سير الخطة الأمنيّة للزيارة الرجبية.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري وصل الى مدينة الكاظمية المقدسة برفقته قائد عمليات بغداد وعددٍ من قادة الوزارة والضباط للاطلاع بشكل ميداني على أجواء الزيارة الرجبية الخاصة بأستشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام. اذ التقى سيادته بعدد من الزائرين القاصدين الى هذه المدينة من مختلف المحاور" .وأضاف، ان "الوزير زار مركز المراقبة في مقرّ الفرقة الثانية بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، واستمع الى شرح موجز عن آلية توافد الجموع المعزية بهذا المصاب الجلل، مؤكداً على استمرار عمليات المتابعة والتدقيق والتواصل المستمر بين جميع القطعات الأمنية المكلفة بواجب الزيارة".