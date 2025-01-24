فرنانديز يمنح مانشستر يونايتد فوزا قاتلا على رينجرز

2025-01-24 03:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا ومتأخرا على ضيفه رينجرز بنتيجة (2-1) مساء الخميس على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.وسجل ثنائية يونايتد كل من حارس رينجرز جاك بوتلاند "بالخطأ في مرماه" بالدقيقة (52) وبرونو فرنانديز بالدقيقة (90+2)، فيما أحرز سيريل ديسيرز هدف رينجرز الوحيد بالدقيقة (88).واقترب مانشستر يونايتد من ضمان التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة محتلا المركز الرابع، قبل جولة واحدة على نهاية الدور الأول، فيما ظل رصيد رينجرز 11 نقطة في المركز 13.