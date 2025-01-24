بعد تصريحات ترامب عن الفائدة.. ارتفاع أسعار الذهب العالمي مع هبوط الدولار

2025-01-24 08:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدتأسعار الذهب، ارتفاعاً طفيفاً مع هبوط الدولار بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالدترامب الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

وزادت أسعارالذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2753.19 دولاراً للأونصة في الساعة 2028بتوقيت غرينتش.

جاء ذلك بعدوصول الأسعار الأربعاء الماضي، إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر، والتي كانتعلى بعد 26.72 دولاراً فقط من مستواها القياسي عند 2790.15 دولاراً والذي سجلته فينهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

بينما تراجعتالعقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% عند التسوية إلى 2765 دولاراً، بحسبوكالة رويترز.

يأتي ارتفاعالذهب في المعاملات الفورية مع انخفاض مؤشر الدولار 0.2%، مما يزيد من جاذبيةالمعدن لدى حائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيسالأميركي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، إنه سيطلبمن الاحتياطي الفدرالي خفض سعر الفائدة على الفور، داعياً الدول الأخرى إلى فعلنفس الأمر.

وعن المعادنالنفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 30.45دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 943.84 دولاراً، بينما ارتفع البلاديومبنسبة 1.3% إلى 990.31 دولاراً.