تراجع عملة البتكوين إثر قرار من ترامب

2025-01-24 08:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت عملة "بتكوين" بعد أن جاء الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب الخاص بإنشاء مجموعة عمل متخصصة بالأصول المشفرة، دون التوقعات.

يؤسس الأمر التنفيذي مجموعة عمل ستقدم المشورة للبيت الأبيض بشأن سياسة الأصول المشفرة، وتقييم إمكانية إنشاء مخزون من تلك الأصول، والذي قد يتكون من العملات المشفرة التي قد تصادرها الحكومة أثناء إجراء تحقيقات.

وقع ترمب الأمر يوم الخميس في واشنطن بحضور ديفيد ساكس، "القيصر" المعني بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض.

وقال زهير ابتكار، مؤسس صندوق العملات المشفرة "سبليت كابيتال": "ما أرادته مجتمعات العملات المشفرة على إكس مختلف تماماً عن الواقع. إذا فكرت في الأمر، حتى شراء حكومة الولايات المتحدة لبتكوين واحد سيكون له تأثيراً كبيراً، لأن جميع الحكومات الأخرى ستتبعها. تقييم إمكانية إنشاء مخزون وطني من الأصول المشفرة سيعني التفاؤل بقدر ما يمكن أن يكون الخبر حقيقياً".

وكانت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية قد سجلت ارتفاعاً طفيفاً بعد توقيع ترمب للقرار التنفيذي، حيث ارتفعت في وقت سابق بنسبة 2.7% لتصل إلى 106,850 دولاراً، لكنها قلصت هذه المكاسب بعد الكشف عن تفاصيل القرار. وفي الوقت الحالي، انخفضت "بتكوين" بنسبة أقل من 1%.