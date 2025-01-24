الأكبر في التاريخ.. عرض سعودي خرافي لضم فينيسيوس

2025-01-24 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة- واعتواصل الأندية السعودية، محاولات استقطاب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رغم تأكيد اللاعب البرازيلي، على استمراره داخل قلعة البرنابيو.وبحسب صحيفة "أوليه"، فإن أهلي جدة السعودي يستعد لتقديم عرض قياسي بقيمة 350 مليون يورو، من أجل ضم فينيسيوس في صيف 2025.وأضافت "العرض المتوقع لأهلي جدة، سيتجاوز الرقم القياسي الأكبر في التاريخ، عندما دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو إلى برشلونة مقابل الحصول على نيمار في 2017".ويرتبط فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 24 عاما، بعقد مع ريال مدريد، حتى صيف 2027، علما بأنه انضم للميرنجي في صيف 2018، قادما من فلامنجو، مقابل 45 مليون يورو.وكان فينيسيوس قد حدد موقفه من الانتقال للدوري السعودي، في تصريحات نقلها حساب فابريزيو رومانو، على موقع إكس، بقوله "العروض السعودية؟ مستقبلي في ريال مدريد.المصدر: كورة