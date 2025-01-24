اتحاد الأدباء يستذكر الكاتب الراحل توفيق المعموري

2025-01-24 08:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- عدي العباديأقام نادي أدب الرحلات في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، جلسة استذكارية للكاتب الراحل توفيق حنون المعموري، للحديث عن كتابه في أدب الرحلات (سحر الأخضر الداكن في مجاهل إفريقيا) الصادر بطبعتين عن منشورات الاتحاد.وشهدت الجلسة التي شاركت فيها مجموعة من النقاد، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) "استعراضاً للسيرة الذاتية والإبداعية لتوفيق المعموري عبر محطاته الثقافية في العراق وخارجه، لاسيما مؤلفاته الخاصة بأدب الرحلات".بدوره، قال الناقد علي الفواز: إن "من يقرأ كتاب (سحر الأخضر الداكن في مجاهل إفريقيا) سيكتشف عوالم لم نألفها في أدب الرحلات، وهو توثيقي بلغة يفوح منها السرد، ومن الممكن أن يستفيد منها الباحث التاريخي والأنثروبولوجي.من جانبه أشار الناقد سمير الخليل إلى أن "الكتاب هو إشارة للاهتمام بالمكان فضلاً عن الحضور الخاص للمرأة، وهو كتاب توثيقي حاول أن يوازن بين وصفه للأماكن ووصفه للأشخاص"، فيما أكدت الناقدة ضحى ثامر، على أن "هذا الكتاب يمكن قراءته كسيرة ذاتية أو أدب رحلات أو رواية أو قضية لأن الأسلوب السردي كان واضحاً فيه عبر استخدامه للسهل الممتنع".من جانبه لفت الناقد جاسم محمد جسام، إلى أن "هذا الكتاب من الممكن أن يكون سجلاً مهماً لتوثيق الأماكن بشكل كبير، وفيه الكثير من المسارات، أهمها الهوية الثقافية والمسار الوصفي"، أما الناقد ستار زكم، فقد بين أن "هذا الكتاب هو أفضل ما قدمه المعموري ويمثل تفاصيل حديثة ومهمة عن نيجيريا التي يعد العراق من أوائل المكتشفين لها أدبياً".وتضمنت الجلسة مداخلات كثيرة تناولت المعموري بوصفه شخصيّة ثقافية فاعلة ومؤثرة في الوسط الثقافي العراقي.