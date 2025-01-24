اسعار النفط العراقي تهوي لما دون 80 دولارا

2025-01-24 09:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انخفضت أسعار النفط العراقي خلال افتتاح تعاملات اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، تحت الـ 80 دولارا للبرميل لاول منذ اكثر من اسبوعين في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 76.59 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 79.85 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.35- على التوالي تسليم اذار 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 78.26 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 74.59 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.03- لكلاهما.



المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع





