الأنواء الجوية: تشكل الضباب وانخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد

2025-01-24 10:03:22 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تشكلاً للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً مع تشكل للضباب صباحا ويزول تدريجيا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت في دهوك 11، ونينوى والسليمانية 12، وأربيل 13، وكركوك 15، وصلاح الدين والأنبار 16، وديالى 17، والديوانية 18، وبغداد وكربلاء المقدسة وبابل وميسان وذي قار والمثنى 19، والنجف الأشرف وواسط 20، والبصرة 21".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون غائما في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الجنوبية والاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق".وتابع أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء القادم، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".



