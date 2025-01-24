وزير الخارجية العراقي: داعش تمدد في سوريا وحصل على مزيد من الأسلحة والرجال

2025-01-24 10:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، من خطر تمدد تنظيم داعش في سوريا وحصوله على الاسلحة وانضمام عناصر جديدة إليه بعد اسقاط نظام بشار الاسد على ايدي المعارضة المسلحة.

وقال حسين خلال استضافته في جلسة حوارية على هامش منتدى "دافوس"، ان "المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش تتسع داخل سوريا".

وأضاف أن "ارهابيي داعش والجماعات الاخرى اصبحوا قادرين على السيطرة على مزيد من الاسلحة بسبب حقيقة ان الجيش السوري انهار"، مردفا بالقول: لقد جمعوا مزيدا من الاسلحة كما انضمت عناصر جديدة الى داعش بحسب معلوماتنا.

وتابع حسين بالقول، إن ارهابيي داعش هم على حدودنا كما هم على الحدود الاردنية، لذا فهذه النقطة تقلقنا واعتقد انها تقلق اصدقاءنا في سوريا كذلك".

ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية الأحداث في سوريا.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا، بعد سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقد أكد العديد من القادة الأمنيين في العراق، بأن الحدود مؤمنة بالكامل، عبر انتشار مكثف لمختلف القطاعات فيها، كما زار العديد منهم الشريط الحدودي لمتابعة الانتشار وحمايتها من أي خرق قد يحدث.