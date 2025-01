2025-01-24 10:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قالت هيئة الأنواء الجوية في نشرتها اليومية إن الطقس في البلاد سيستمر بحالة عدم الاستقرار المصحوبة بغيوم جزئية. واوضحت: ان هنالك فرص لسقوط امطار خفيفة في مدن وسط وجنوب البلاد.

The post جمعة غائمة جزئياً في معظم أنحاء العراق first appeared on Observer Iraq.