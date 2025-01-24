2025-01-24 11:09:04 - المصدر: ايشان

وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتوقف فورا عن معالجة الطلبات المقدمة من الأشخاص المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير ثنائيي الجنس للحصول على جوازات سفر تعكس هويتهم الجنسية. ويأمر الأمر التنفيذي وزارة الخارجية والوكالات الأخرى بأن تشترط أن تعكس جوازات السفر والتأشيرات والوثائق الحكومية “جنس حاملها” المحدد عند الولادة. ويعد أمر روبيو أحد التأثيرات الأكثر […]

ظهرت المقالة الخارجية الأمريكية توقف معالجة طلبات تغيير الجنس في جواز السفر أولاً على ايشان.



