اتحاد الأدباء والكتاب يعلن عن مسابقة الشباب الدورة السادسة 2025

2025-01-24 11:10:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن اتحاد الأدباء والكتاب، عن مسابقة الأدباء الشباب الدورة السادسة 2025 (دورة القاص والروائي أحمد خلف).وذكر بيان للاتحاد، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ودعماً للطاقات الخلّاقة لدى الأدباء العراقيين والعرب، يطلق الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق مسابقة الأدباء الشباب بنسختها السادسة/ دورة القاص والروائي أحمد خلف".وأضاف أن "للمتسابق المشاركة في أحد صنفي الجائزة (مسابقة المخطوطات) أو (مسابقة القصيدة) ولا يجوز له المشاركة في كليهما، وتهمل المشاركتان في حال تقديمه للصنفين المذكورين".وذكر أن "مسابقة المخطوطات غير المطبوعة للشعر والقصة والرواية والنقد والنصوص المسرحية، ويستقبل الاتحاد المجموعات الشعرية والقصصية والروايات والدراسات النقدية (بشرط أن لا تكون رسالة أو أطروحة جامعية) والنصوص المسرحية للأدباء الشباب (18 - 35) عاماً، لغرض إحالتها إلى لجنة متخصصة (التولّد الأكبر المسموح بالمشاركة له 1990)،وكذلك يستقبل الأعمال ابتداءً من 20/1/2025 لغاية 15/2/2025، ولا يحقّ للفائزين بآخر دورتين المشاركة، ويتم تقديم العمل منضّداً بنسختين إلكترونيتين خاليتين من الاسم، بنوع خط (simple fieldes arabic) قياس (14) واحدة بصيغة (word) والأخرى بصيغة (pdf)، وسيرة ذاتية، ونسخة عن هوية الأحوال المدنية، أو جواز السفر، والطلب والإقرار، مع كتابة اسم المشارك، ورقم هاتفه، وعنوانه الكامل، وعنوان العمل المشارك به، وحقل الجائزة (مسابقة المخطوطات غير المطبوعة) ويشترط في العمل الأدبي، سلامته من ناحية اللغة العربية الفصيحة، والنواحي الفنية الأخرى، ولا يجوز للمتسابق المشاركة في أكثر من حقل أدبي، وتختار اللجنة أفضل الأعمال في مجال:- الشعر- القصة- الرواية- النقد (بشرط أن لا تكون رسالة أو أطروحة جامعية)-النص المسرحي- تطبع الأعمال على نفقة الاتحاد، ويمنح الفائز خمسين نسخة من عمله، ويحتفظ الاتحاد بحقوق العمل.- يشترط في العمل المشارك أن يكون غير منشور في الصحف والمجلات والدوريات والمواقع الإلكترونية والتواصلية، وغير فائز في جائزة أخرى.- يملأ المتسابق طلباً وإقراراً (مرفقين) وتهمل المشاركات الخالية من الطلب والإقرار.- للجنة حجب الجائزة عن أحد الحقول حسب معطيات الأعمال المشاركة، ولها أن تكتفي بما تراه مناسباً من عدد المراكز المذكورة.- لا يحقّ للمتسابقين الاعتراض على قرارات لجان التحكيم، أو الطعن بها.- توزع الجوائز والكتب والشهادات التقديرية في حفل يدعى إليه الفائزون في 7 أيّار 2024 (يوم الأديب العراقي).⁠وتابع أن"جائزة الشعر (مجموعة شعرية)، أما جائزة القصة (مجموعة قصصية) وجائزة الرواية (رواية) وجائزة النقد (كتاب نقدي)وجائزة المسرح (مسرحية طويلة أو مجموعة مسرحيات قصيرة)،مبيناً أن"الفائز الأول يحصل على مبلغ (2000000) مليونا دينار (لكل حقل من حقول الجائزة) والفائز الثاني (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار (لكل حقل من حقول الجائزة) والفائز الثالث(1000000) مليون دينار (لكل حقل من حقول الجائزة)".وأشار الى أن" الاتحاد يستقبل من الراغبين بالمشاركة من الشعراء الشباب من عمر (18 - 35) عاماً، لغرض إحالتها إلى لجنة متخصصة للفحص الابتدائي، و(التولّد الأكبر المسموح بالمشاركة له 1990)، وكذلك يستقبل القصائد ابتداءً من 20/1/2025 لغاية 15/2/2025، ويتم إرسال العمل إلى إيميل الاتحاد:iraqi.writers.1959@gmail.com بصيغة (word) مع نسخة (pdf) وسيرة ذاتية يذكر فيها اسم المشارك، ورقم هاتفه، وعنوانه الكامل، ونسخة عن هوية الأحوال المدنية، أو جواز السفر، مع الطلب والإقرار، وعنوان العمل المشارك به، وحقل الجائزة، وتصنيفها (مسابقة القصيدة)وتُرسل المشاركة برسالة واحدة،