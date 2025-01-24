نيجيريا تتحدث عن احتجاز 5 آلاف امرأة من رعاياها في العراق

2025-01-24 11:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وجهت نيجيريا، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، اتهامات للعراق باحتجاز أكثر من 5 آلاف امرأة نيجيرية بعد أن ذهبن للعمل هناك.

وقالت اللجنة المعنية بشؤون النيجيريين في الخارج إن "أكثر من 5 آلاف امرأة نيجيرية محتجزة في العراق بعد أن ذهبن للعمل هناك".

وأفادت أبيكي دابيري إيريوا، رئيسة لجنة شؤون النيجيريين في الخارج (NiDCOM) لوسائل إعلام نيجيرية، بأن أكثر من خمسة آلاف امرأة نيجيرية محتجزة في العراق بعد أن ذهبن للعمل هناك، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء النساء واجهن ظروفا صعبة "وفي أحدث حادثة توفيت امرأة بشكل مشبوه أثناء عملها في العراق".

وذكرت إيريوا أنهم يعملون على إعادة جثمان المرأة التي توفيت مؤخرا والتحقيق في أسباب وفاتها، فيما دعت المواطنين النيجيريين إلى البحث عن الفرص المحلية، بدلا من تعريض حياتهم للخطر في الخارج.



