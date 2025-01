2025-01-24 11:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الجمعة، الاتفاق على توقيع ملحق إضافي لمذكرة التعاون المصرية لتبادل الحوالات والبريد، فيما بينت أن حماية البيانات الشخصية وتهديدات الأمن السيبراني من متطلبات الضرورة للريادة والابتكار. وقالت الياسري في تصريح للوكالة الرسمية: “تحدثنا في كلمتنا أمام المجلس الوزاري العربي للاتصالات والمعلومات في مصر عن أهمية …

