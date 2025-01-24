اليوم.. أربع مباريات لحساب الجولة (16) من دوري النجوم

2025-01-24 11:20:03 - المصدر: واع

بغداد- واعتستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة (16) من دوري نجوم العراق للمحترفين بإقامة أربع مباريات في بغداد والمحافظات .والبداية ستكون من مواجهة الطلبة أمام النفط في ملعب الكرخ. ويأمل الأنيق بمواصلة سلسلة نجاحاته بعدما جمع (16) نقطة من أصل (18)نقطة في مبارياته الست الأخيرة، ليتقدم نحو المرتبة السادسة برصيد (27) نقطة، بدوره يمني النفط النفس باستعادة نغمة الانتصار الغائبة عنه منذ جولتين، من أجل إضافة نقاط جديدة إلى رصيده البالغ (24)نقطة، ويقف الفريق الأخضر بالترتيب السابع بفارق (3) نقاط عن الطلبة، ولذلك ستكتسب مباراتهما أهمية كبرى في صراع تبادل المراكز.من جهته سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً للقاء الشرطة ونوروز، وترتدي هذه المواجهة طابعاً مهماً للفريقين، اللذين يتشاركان في الرغبة ويختلفان في الطموح فالأول يبحث عن العلامة الكاملة للبقاء قريباً من القمة، بينما يتطلع الثاني لفوز يبعده عن منطقة الخطر.ويحتل القيثارة موقع الوصافة برصيد (30) نقطة، في حين يحل نوروز بالمركز الخامس عشر برصيد (18) نقطة .ويلتقي اليوم أيضاً نفط ميسان مع زاخو، في حين يحل دهوك ضيفاً على الميناء .