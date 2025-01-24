2025-01-24 11:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، يوم الجمعة، بإعادة الإنتاج في 20 بئراً منحقل جمبور النفطي في كركوك، فيما تم توقيع عقد شركة أنغولية لحفر 13 بئراً في حقلالقيارة النفطي بمحافظة نينوى.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شركة نفط الشمال باشرت بعملية تطوير الحقولالنفطية لرفع الإنتاج من حقول الشركة في محافظة كركوك بصورة عامة ونجحت بإعادةالحياة إلى 20 بئراً في حقل جمبور، ما يساهم بزيادة الإنتاج بحدود 10 آلاف برميل يومياً".

وأضافأن "الكوادر الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من إعادة الحياة إلى هذه الآبارالمتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات"، مبيناً أن "الإنتاج حالياً يتراوح بين300 إلى 350 ألف برميل يومياً، في حين كانت الإنتاج يتراوح بين 500 إلى 750 ألفبرميل قبل نحو 13 عاماً".

ويقعحقل جمبور النفطي شمال شرقي مدينة كركوك وهو موازٍ لحقلي كركوك وباي حسن، وقد بدأالإنتاج فيه منذ آب/ أغسطس 1959.

وفيالسياق، أشار المصدر إلى أن "شركة سونانغول الأنغولية المشغل الرئيسي لحقلينجمة والقيارة في محافظة نينوى، وقعت عقداً مع شركة الحفر العراقية لحفر 10 آبارتطويرية، بالإضافة إلى 3 آبار تقييمية اختيارية في حقل القيارة النفطي".

وأوضحأن "العقد شاركت فيه الشركة العربية لجس الآبار والخدمات النفطية، وذلكبأسلوب تسليم مفتاح، وأكدت الأطراف التزامها بتنفيذ المشروع في وقت محدد، ما سيسهمفي رفع إنتاج حقل القيارة إلى 15 ألف برميل يومياً".

وكانتوزارة النفط العراقية قد أبرمت اتفاقين في كانون الأول/ ديسمبر 2009، بالأحرفالأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية "سونانغول" لتطوير حقلي نفطالقيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.

وظفرتالشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضاً يحمل رسماً يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفاًلإنتاج 110 آلاف برميل يومياً لحقل نجمة، ورسماً قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفاًلإنتاج 120 ألف برميل يومياً لحقل القيارة.