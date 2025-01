تقرير: إيران ما تزال قوية وستتمكن من إيذاء أمريكا وحلفائها عبر العراق واليمن

2025-01-24 11:40:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة حذرت صحيفة الفورين بوليسي في تقرير نشرته، يوم الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب من مغبة "الاستخفاف" بما تبقى لدى ايران من "أدوات" في المنطقة تمكنها من "استهداف وايذاء" الولايات المتحدة وحلفائها. الصحيفة قالت ان "الخبراء في مركز كرايسي كروب المختص بتقييم المخاطر على الولايات المتحدة، اكدوا لها بان نظرة صقور الإدارة الامريكية […]

