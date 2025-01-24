جموع الزائرين تواصل إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (ع)

2025-01-24 12:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

تواصل جموع الزائرين، اليوم الجمعة، إحياء ذكرى استشهاد موسى بن جعفر (عليه السلام) في مدينة الكاظمية المقدسة.

وتواصل حشود الزائرين مسيرها من مختلف مناطق بغداد والمحافظات باتجاه مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) في مدينة الكاظمية المقدسة وسط إجراءات أمنية وخدمية وانتشار المواكب في مدينة الكاظمية ومحيطها.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الجهود الخدمية من قبل الجهات الساندة لا تزال تتواصل على طول طرق مسير الزائرين، وكذلك من قبل المواكب المنتشرة على طول الطريق"، مشيراً الى أن "هناك انسيابية كبيرة في حركة الزائرين مع وجود إجراءات أمنية لتأمين مسير الحشود المليونية".