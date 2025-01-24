وزير التجارة يعلن إطلاق أتمتة البطاقة التموينية في ميسان

2025-01-24 12:35:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الجمعة، إطلاق مشروع أتمتة البطاقة التموينية في محافظة ميسان، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبي في محافظات ديالى والأنبار والديوانية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "المشروع يأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي لإصلاح نظام البطاقة التموينية، مع هدف رئيسي يتمثل في إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الروتين، والحفاظ على المال العام، مما ينعكس إيجاباً على جودة وكمية المواد الغذائية المجهزة".واوضح أن "الملاكات الفنية والشركة المنفذة للمشروع باشرت فعلياً بعملية تحديث البيانات في ميسان، وسط احتفالية حضرها محافظ ميسان ومعاون مدير عام الرقابة ووكلاء المواد الغذائية وعدد من وسائل الإعلام، والتي ستستمر حتى نهاية الشهر المقبل"، مشيراً الى أن "تسجيل نتائج مشجعة في مرحلة الإطلاق التجريبي في ديالى والأنبار والديوانية، حيث شهدت محافظة الأنبار تحديث بيانات أكثر من 5000 فرد خلال الساعات الأولى من الإطلاق، مما يعكس سهولة التعامل مع التطبيق الإلكتروني".ولفت الى أن "عمليات التحديث في محافظتي واسط وصلاح الدين، مستمرة وبلغت نسب التحديث أكثر من 86% في واسط و68% بصلاح الدين، مع استمرار عمليات التحديث بوتيرة متزايدة".