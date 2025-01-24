اليوم .. مباراتان في دوري النخبة لكرة اليد

2025-01-24 12:35:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتستكمل اليوم الجمعة مباريات الدور الثاني عشر من المرحلة الاولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد.ويلتقي في اولى المبارياتفريق الكوفة وضيفة الفتوة على قاعة نادي الكوفة في الساعة 12 ظهراً.وتجمع المباراة الثانية التي تستضيفها قاعة نادي نفط البصرة فريقي نفط البصرة والجيش في الساعة 2 ظهراُ .