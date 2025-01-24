اليوم .. مباراتان في دوري النخبة لكرة اليد
2025-01-24 12:35:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تستكمل اليوم الجمعة مباريات الدور الثاني عشر من المرحلة الاولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد.
ويلتقي في اولى المباريات
فريق الكوفة وضيفة الفتوة على قاعة نادي الكوفة في الساعة 12 ظهراً.
وتجمع المباراة الثانية التي تستضيفها قاعة نادي نفط البصرة فريقي نفط البصرة والجيش في الساعة 2 ظهراُ .
تستكمل اليوم الجمعة مباريات الدور الثاني عشر من المرحلة الاولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد.
ويلتقي في اولى المباريات
فريق الكوفة وضيفة الفتوة على قاعة نادي الكوفة في الساعة 12 ظهراً.
وتجمع المباراة الثانية التي تستضيفها قاعة نادي نفط البصرة فريقي نفط البصرة والجيش في الساعة 2 ظهراُ .