اختيار حكم عراقي لقيادة منافسات البطولة العربية بالركبي

2025-01-24 12:35:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاختير الحكم العراقي الدولي طه محمود شهاب من قبل الاتحاد العربي للركبي ضمن الطاقم التحكيمي الخاص لقيادة مباريات البطولة العربية لسباعيات الركبي العاشرة للرجال والخامسة للنساء التي ستقام في مدينة الإسكندرية المصرية يومي (14 و15) شباط المقبل.ونقل بيان لاتحاد الركبي تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع) عن شهاب قوله إنه "لشرف لي ان اكون ممثل اللعبة كحكم في البطولة العربية وهذه مسؤولة تقع على عاتقي لتمثيل الصافرة العراقية وتعزيز سمعتها خارجيا".يذكر أن الحكم طه محمود شهاب سبق أن قاد العديد من المباريات الدولية، أبرزها في البطولة العربية التي ضيفتها السعودية، ونهائي بطولة الإمارات (2024)،وتجمع دبي لسباعيات الركبي .