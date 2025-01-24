2025-01-24 12:36:04 - المصدر: ايشان

مقطع فيديو تتداوله حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك، ادعت أنه لتصريح أدلى به حديثًا قائد الإدارة السورية الجديدة وزعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، جاء فيه أن ثلث شعب العراق مهجّر ويعاني بسبب الفصائل المسلحة في البلاد. بالتحقق من الادعاء، وجد “مسبار” أنه مضلل، فمقطع الفيديو قديم وليس لتصريح أدلى به أحمد الشرع […]

ظهرت المقالة مسبار: حديث الشرع عن العراق مجتزأ من كلمة ألقاها حينما كان “جولاني” أولاً على ايشان.



