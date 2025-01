بمشاركة 20 فريقا.. نينوى تحتضن منافسات بطولة أندية ومؤسسات العراق بكرة السرعة

2025-01-24 12:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

نينوى /عراق اوبزيرفر أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، انطلاق منافسات بطولة أندية العراق للموسم الحالي ٢٠٢٥، في محافظة نينوى. وقال المتحدث باسم الاتحاد علي حمزة الربيعي في بيان، إن منافسات (الدور الأول) لبطولة أندية ومؤسسات العراق بكرة السرعة انطلقت صباح اليوم الجمعة على قاعة منتدى شباب الاندلس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مبينا ان …

