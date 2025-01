2025-01-24 12:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ابو ظبي / عراق اوبزيرفر أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الجمعة، عن قرب استئناف رحلاتها اليومية إلى بيروت وبغداد. وقالت الشركة في بيان ، انه “سيتم استئناف رحلاتنا اليومية الى بغداد وبيروت بدءاً من الأول من شباط المقبل”. وأعلنت شركة “طيران الإمارات”، في اوقات سابقة، عن تمديد إلغاء جميع رحلاتها من وإلى بغداد وبيروت، لاسباب …

