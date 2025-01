وزير الخارجية يفجرها: القوات الامريكية ستبقى في العراق بعهد ترامب

2025-01-24 12:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، أن القوات الأميركية يُتوقع أن تبقى في العراق في ظل إدارة ترمب الجديدة. وفيما يتعلق ببقاء القوات الأميركية في العراق، قال فؤاد حسين خلال حضوره جلسة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “أعتقد أنهم سيبقون هناك (في العراق)”. وأضاف: “الوضع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها …

