2025-01-24 13:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر يستمر الحديث عن مستقبل الدولي محمد صلاح، الجناح الأيمن بنادي ليفربول وقائد منتخب مصر، وموقفه من الرحيل أو التجديد مع الريدز خلال الفترة المقبلة. وتتفاوض إدارة نادي ليفربول خلال الفترة الحالية مع محمد صلاح، ووكيله من أجل تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بالتحديد يوم 30 يونيو …

The post الكشف عن آخر تطورات موقف محمد صلاح.. سيبقى ام يرحل عن الريدز؟ first appeared on Observer Iraq.