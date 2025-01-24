بعد تظاهرات للعاملين.. بلدية الرمادي توضح أسباب تأخر صرف الرواتب

2025-01-24 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح مسؤول في مديرية بلدية الرماديبمحافظة الأنبار، يوم الجمعة، سبب تأخير صرف رواتب العاملين فيها، فيما أشار لسعيالمديرية لحل الأزمة بأسرع وقت.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، لوكالة شفقنيوز، إن "التأخير في صرف الرواتب، لا يعكس أي تقصير من قبل المديرية، بل هونتيجة عوامل خارجة عن صلاحياتها المباشرة".

وأضاف أن "المديرية تعمل بجدية تامة وبشكلمتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الموضوع والسعي نحو إيجاد حل لهذه المشكلةفي أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن "المديرية تدرك تماماً أهميةهذه المستحقات بالنسبة للجميع، وتثمن صبر الموظفين وتفهمهم لهذه الظروفالمؤقتة"، مبيناً أن "المديرية ملتزمة ببذل أقصى الجهود لضمان حقوق جميعالعاملين ومعالجة هذه الإشكالية الإدارية بما يضمن انتظام صرف الرواتب في المستقبل".

وشهدت مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، يومأمس الخميس، تظاهرات احتجاجية نفذها العاملون بالأجور اليومية في مديرية بلديةالرمادي، حيث تجمع العشرات منهم أمام مبنى المديرية، وجاءت هذه الخطوة التصعيديةعلى خلفية تأخر صرف رواتبهم المستحقة لعدة أشهر بشكل متكرر، مما أدى إلى تفاقممعاناتهم المعيشية.

المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب بالإسراع في صرفمستحقاتهم، مشيرين إلى أن التأخير المستمر في الرواتب بات يثقل كاهلهم ويعيققدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما أبدوا استياءهم من غياب الحلول الجذريةلهذه الأزمة، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وحل المشكلة بشكل نهائي.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيهاقطاع الأجور اليومية احتجاجات مماثلة، حيث أصبحت مسألة تأخير الرواتب قضية متكررةتُثير استياء العاملين في مختلف المحافظات العراقية.