الكهرباء العراقية تعلن إنجاز 75% من مشروع الربط بشبكة الطاقة الخليجية

2025-01-24 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الجمعة، عن إنجاز 75% من مراحل مشروعالربط الخليجي لتزويد البلاد بالطاقة.

وذكرتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وفداً منها برئاسة مستشار الوزارة عبدالحمزة عبود، التقى في محافظة البصرة بنائب الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، محمدالشيخ، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة لدول الخليج.

وأكدتأن "مسودة عقد تبادل الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وصلت إلى مراحل إنجازمتقدمة تجاوزت 75%".

وتابعت"الاجتماع استكمل ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول الذي عقد في مدينة الدمامبالمملكة العربية السعودية، وجرى خلاله مناقشة مسودة عقد تبادل الطاقة المزمعإبرامه بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأكدتالوزارة أن "العقد يتضمن مشروع إنشاء خطين للضغط الفائق 400KV يربطان محطة الوفرةالكويتية بمحطة الفاو الثانوية 400KV، إلى جانب إضافة محاثات اثنين في محطة الفاو".