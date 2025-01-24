العلاق: حوار بغداد نقطة التقاء للرؤى والأفكار التي تدعم الأمن والتنمية

2025-01-24 13:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الجمعة، أن حوار بغداد نقطة التقاء للرؤى والأفكار التي تدعم الأمن والتنمية.وقال العلاق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حوار بغداد الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار (IID) سنوياً هو منصة تجمع الرؤى لتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي، وإبراز قدرته على استضافة الأحداث الكبرى، ليصبح نقطة التقاء للرؤى والأفكار التي تدعم الأمن والتنمية في العراق والمنطقة والعالم."يذكر أن فعاليات حوار بغداد الدولي السابع ستنطلق بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والأكاديمية من داخل العراق وخارجه في 22 شباط 2025.