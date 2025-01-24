مفوضية الانتخابات: أكثر من 1000 مركز لتوزيع بطاقة الناخب والتسجيل البايومتري

2025-01-24 13:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن إجراءاتها في تسجيل البيانات، مشيرة الى وجود أكثر من 1000 مركز لتوزيع بطاقة الناخب والتسجيل البايومتري.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفوضية الانتخابات ماضية بعملها كونها مستمرة بالتسجيل البايومتري وعملية توزيع بطاقة الناخب في (1079) مركزاً انتخابياً"، داعية "الناخبين من المواليد الجديدة وكذلك غير المسجلين سابقاً لغرض تسجيل بياناتهم".وأوضحت أن "المفوضية اعتمدت في البطاقة الوطنية الموحدة لغرض تسجيل بيانات المواطنين وسعت لضمان حقوق الناخبين الذين لم تظهر بصماتهم سابقاً باعتماد صورة الوجه في أجهزة التحقق الانتخابية يوم الاقتراع".وأشارت الغلاي الى أن "المفوضية وفي كل عملية انتخابية تحتاج الى دعم وإسناد كل مؤسسات الدولة، لأن مفوضية الانتخابات تتعامل مع الكثير من المؤسسات، مثلاً النزاهة، المساءلة والعدالة، الداخلية، وزارة العدل، التربية، التعليم، والعديد من وزارات الدولة، ورئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني دائماً ما يوجه هذه المؤسسات لغرض إسناد العملية الانتخابية".وبينت الغلاي أنه "ضرورة أن تكون هناك ميزانية خاصة بالعملية الانتخابية لغرض المضي في العملية الانتخابية"، مؤكدة أن "رئيس الوزراء وجه وزارة المالية لغرض تنسيق هذا العمل ودعم مفوضية الانتخابات بجوانبها المالية".