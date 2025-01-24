مقتل شخصين بحادثي إطلاق نار وشجار بالاسلحة البيضاء في اقليم كوردستان

2025-01-24 13:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتلشخصين، نتيجة شجار وإطلاق نار من مجهولين، بحادثين منفصلين في أربيل ودهوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرةبالسكاكين وقعت بين عدد من الشباب في إدارة زاخو التابعة لمحافظة دهوك، وأدت إلىمقتل شاب عشريني، بعد تعرضه لعدة طعنات".

وفي أربيل، بين المصدر، أن "مجهولينيستقلون سيارة مدنية، فتحوا النار على شخص في منطقة لاوان، ما أدى إلى مقتله فيالحال".

وأضاف أن "القوات الأمنية نقلت جثتيالشخصين إلى دائرتي الطب العدلي في المحافظتين، وفتحت تحقيقاً في الحادثين".