مقتل وإصابة 3 من حرس الحدود العراقي بهجوم للعماليين قرب زاخو

2025-01-24 14:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي اثنان من أفراد حرسالحدود العراقية، يوم الجمعة، مصرعهما إثر هجوم مسلح استهدف إحدى النقاط الحدوديةقرب زاخو.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز،إن "اثنين من أفراد حرس الحدود العراقية قتلا، وأصيب آخر بجروح صباح اليوم،جراء هجوم مسلح استهدف إحدى النقاط الحدودية في قضاء باتيفا شمالي مدينة زاخو".

وأضاف المصدر، أن "الهجومنفذه مسلحون تابعون لحزب العمال الكوردستاني، الذي يستهدف بين الحين والآخر النقاطالعسكرية لقوات البيشمركة وحرس الحدود العراقية في المناطق الحدودية المتاخمةلتركيا".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية،الأسبوع الماضي، ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية"المخلب - القفل" في إقليم كوردستان.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022 أطلقالجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكوردستانيفي مناطق متينا، والزاب، وأفاشين ـ باسيان، في إقليم كوردستان.