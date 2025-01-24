شركة تركية تعلن إنجاز 90% من أعمال تأهيل مطار الموصل

2025-01-24 14:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت شركة "إنشاءات77" التركية، يوم الجمعة، عن تحقيق نسب إنجاز وصلتإلى 90% من أعمال مطار الموصل، فيما أكدت مجموعة "واي دي أي" التركيةأنها ستباشر قريباً بتأهيل مستشفى ابن سينا في بغداد.

وقالمدير مشروع مطار الموصل، بشركة "إنشاءات77"، محمد سنان توركان، لوكالة"الأناضول"، إنهم تسلموا المشروع في أيلول/ سبتمبر 2022، وقاموا بإزالة الأنقاضمن المطار المنهار.

وأضافأن معظم المباني المهمة في المشروع مثل مبنى الشحن ومبنى المحطات ومبنى الصحةومبنى إطفاء الحرائق اكتملت بنسبة تتراوح بين 85% إلى 90%.

وأوضحأنهم بدأوا في تعبيد الطرق الداخلية المحيطة بالمطار، وتم إنجاز جزء كبير منها،كما يتابعون أعمال البنية التحتية الكهربائية وإضاءة المدرج.

وأكدتوركان "نأمل أن نسلم المطار لأهالي الموصل في أقرب وقت ممكن".

منجانبه، قال مدير فرع العراق لمجموعة "واي دي أي" التركية التي تبنيمستشفى ابن سينا، مصطفى دنيزلي، إنهم استلموا الموقع من الوزارة في كانون الثاني/يناير 2024 وتم الانتهاء من تصميم المشروع.

وبينأنهم سيباشرون البناء قريباً جداً، مشيراً إلى أن مدة المشروع الفعلية هي 1200 يومولكنهم يخططون لإنهائه في عامين.

وأضاف"أهالي الموصل بحاجة ماسة إلى مثل هذا المستشفى. يحتوي هذا المستشفى على 600سرير ومساحة بناء 120 ألف متر مربع".

وأردف"من الناحية البصرية أرى أنه سيكون أجمل مستشفى في العراق".