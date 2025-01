2025-01-24 14:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر يجري وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الأحد المقبل. ومن المقرر أن تتضمن الزيارة مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وأكدت مصادر دبلوماسية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الحوار بين …

The post وزير الخارجية التركي يزور بغداد لمناقشة العلاقات الثنائية first appeared on Observer Iraq.