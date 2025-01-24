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وفاة نزيل محكوم بالمؤبد في سجن الرصافة ببغداد

وفاة نزيل محكوم بالمؤبد في سجن الرصافة ببغداد
وفاة نزيل محكوم بالمؤبد في سجن الرصافة ببغداد
2025-01-24 14:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن وفاة نزيل محكوم بالمؤبد وفق بالمادة و 4 ارهاب داخل سجن تسفيرات الرصافة في بغداد. وقال مصدر الامني  ،أن “نزيلا محكوما بالسجن المؤبد وفق بالمادة و 4 ارهاب توفي داخل سجن تسفيرات الرصافة في بغداد دون معرفة الاسباب لغاية الان. واضاف، انه ” تم نقل جثة الى الطب العدلي للكشف عليها …

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وفاة نزيل محكوم بالمؤبد في سجن الرصافة ببغداد

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