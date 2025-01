وفاة نزيل محكوم بالمؤبد في سجن الرصافة ببغداد

2025-01-24 14:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن وفاة نزيل محكوم بالمؤبد وفق بالمادة و 4 ارهاب داخل سجن تسفيرات الرصافة في بغداد. وقال مصدر الامني ،أن “نزيلا محكوما بالسجن المؤبد وفق بالمادة و 4 ارهاب توفي داخل سجن تسفيرات الرصافة في بغداد دون معرفة الاسباب لغاية الان. واضاف، انه ” تم نقل جثة الى الطب العدلي للكشف عليها …

