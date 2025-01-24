أمانة بغداد: سعر الوحدات السكنية بمدينة الصدر الجديدة مدعوم وشبه مجاني

2025-01-24 14:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واع- محمد الطالبيأوضحت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، مراحل بناء مدينة الصدر الجديدة، فيما أشارت الى أن سعر الوحدات السكنية سيكون مميزاً ومدعوماً وشبه مجانياً، وأكدت تخصيص 11 ألف وحدة سكنية من مدينة الصدر الجديدة للمتجاوزين.وقال مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "أمانة بغداد وبعد تهيئة الأرض وخلوها من أي تجاوزات أحالت مشروع البنى التحتية وما تحت الأرض لشركة صينية وبعدها ستتم المباشرة بالمرحلة الأولى والتي تتضمن 11,000 وحدة سكنية من أصل 60 ألف والتي من المقرر أن تنتهي خلال هذا العام"، لافتاً الى أن "مشروع البنى التحتية يتضمن الماء والمجاري والطرق والكهرباء والاتصالات، بالإضافة الى الزراعة واللاند سكيب".وذكر الربيعي أن "قيمة الوحدات السكنية لم تحدد حتى الآن، وتم تحضير (11) ألف وحدة سكنية للمتجاوزين الذين يستحقون وفق القانون"، مشيراً إلى أن "نظرية حل أزمة السكن هي نظرية وحدات التنمية المستدامة في الأمم المتحدة التي أعطت درساً في موضوع التوطين بالنسبة للمتجاوزين، وهذه الطريقة هي طريقة حديثة يتم فيها البناء والسكن".ولفت الربيعي إلى أن "السعر سيكون مميزاً ومدعوماً وشبه مجانياً، وليس ضمن الأسعار السائدة في المجمعات السكنية الحالية باعتبار أن الحكومة قدمت من أموالها عن طريق الموازنة خدمة المياه والمجاري والطرق والزراعة والمدارس وكل ما يتعلق بالخدمات من البنى التحتية الارتكازية".