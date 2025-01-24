2025-01-24 14:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة، أن خطط الزيارة الرجبية تجري بانسيابيّة تامة.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "المحافظ أجرى جولة ميدانية إلى مدينة الكاظمية المقدسة ومداخلها، لتفقد الأجهزة الأمنية ومتابعة الخطط الخدمية التي وضعتها دوائر المحافظة، وبقية مؤسسات الدولة"، لافتاً إلى أن"جميع الخطط تجري بانسيابيّة تامة ولا وجود لأية معوقات".وأضاف أن "العلوي تفقد أيضاً المواكب الحسينية، وأشاد بجهودهم في تقديم الخدمات، إضافة الى الفرق التطوعية ودورهم في إسناد مؤسسات الدولة لإنجاح الزيارة المليونية".