إنطلاق منافسات بطولة الأندية بكرة السرعة في نينوى

2025-01-24 14:50:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، عن انطلاق منافسات بطولة أندية العراق للموسم الحالي في محافظة نينوى.ونقل بيان لاتحاد كرة السرعة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) عن المتحدث باسم الاتحاد علي حمزة الربيعي قوله: إن "منافسات الدور الأول لبطولة أندية ومؤسسات العراق بكرة السرعة انطلقت صباح اليوم الجمعة على قاعة منتدى شباب الأندلس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مبيناً أن البطولة شهدت مشاركة (20) فريقاً يمثلون مختلف محافظات البلاد".وأشار إلى أن "هذه البطولة شهدت أيضاً مشاركة العديد من أندية المؤسسات مثل (الدفاع الجوي والصناعات الحربية وغاز الشمال) بالإضافة إلى بعض أندية العاصمة بغداد مثل (البياع) للمرة الأولى ضمن المسابقات التي يقيمها اتحاد كرة السرعة، موضحا أن المنافسة ستكون على أشدها بين الفرق المتنافسة مع أفضلية نسبية لأندية نينوى التي تضم معظم لاعبي المنتخب الوطني للعبة بفئتي الناشئين والمتقدمين ولكلا الجنسين وبين نادي الصناعات الحربية".