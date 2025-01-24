الشرطة يلاعب البيشمركة في أبرز مباريات اليوم بطائرة الممتاز

2025-01-24 14:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعتستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى من دور الثمانية في دوري كرة الطائرة الممتاز للموسم الحالي (2024-2025).ويستضيف فريق البيشمركة نظيره الشرطة في قاعته، بينما يستقبل مصافي الشمال ضيفه الدغارة في قاعة بلد، إذ تقام كلتا المباراتين في الساعة الثالثة عصراً.هذا وتم تـأجيل مواجهة أربيل وغاز الجنوب بسبب مشاركة أربيل في بطولة الأندية العربية المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.