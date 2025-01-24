الرئيس العراقي يكشف: نشاط الفصائل توقف نتيجة لتدخل الحكومة

2025-01-24 14:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد،يوم الجمعة، عن توقف نشاط الفصائل المسلحة في العراق، نتيجة للتدخل الحكومي، مؤكدامن جانب آخر، وجود تخوف لدى العراق من المجاميع الإرهابية عند الحدود السورية.

وقال رشيد، في مقابلة متلفزة مع قناة سكاي نيوزعربية، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "نأمل أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالدترامب، كما عبر مرات عديدة عن رأيه من خلال التصريحات، بإنهاء الحروب في المنطقةوالعالم، ويحل المشاكل بين الدول، وهذا باعتقادي ليس لصالح المنطقة فقط بل لصالحشعوب العالم".

وأضاف "نحن مع طموحات الشعب السوري، وقدحاولنا مرات عديدة أن نساعد الشعب السوري، وبعض الفترات حاولنا تقديم النصائحللرئيس السابق بشار الأسد، لكن مع الأسف الشديد، لم يستغل نصائحنا، ولا الظروفالتي جاءت لحل مشكلة سوريا".

وأكد "نحن نتمنى أن تكون هذه التغييراتإيجابية للشعب السوري، وأملنا أن تكون ديمقراطية، وتدافع عن الشعب السوري، وعن رفضالتدخلات الخارجية، وضمان شراكة مكونات الشعب السوري في الحكومة، وهذه تقريباتوجهاتنا بالنسبة للاستقرار والأمن في سوريا".

كورد سوريا

وبين "اتخذنا خطوات جدية بالنسبة لأمنالحدود مع سوريا، فهناك تخوف من المجاميع الإرهابية عند الحدود، وكذلك قدمنامجموعة من الطلبات لحل هذه المشاكل، ونأمل أن تكون الخطوات التي يقوم بها أحمد الشرعإيجابية للشعب السوري بأطيافه وقومياته كافة، وقد بعثنا مندوبا وهذه رسائلنابالنسبة للوضع الجديد في سوريا".

وأكمل حديثه "من الضروري جدا حل المشاكلمع قوة قسد ومع الكورد في سوريا وبقية القوميات وبقية المكونات الموجودة فيسوريا.. وقسد جزء مهم، وجزء قوي وكبير من سوريا، كما أن مظلوم عبدي التقى أحمدالشرع وأعطى اقتراحات، وأملنا أن تكون هذه اللقاءات مستمرة للوصول إلى نتائجإيجابية".

البنى التحتية والنفط والغاز

وبشأن علاقة إقليم كوردستان مع الحكومةالاتحادية، أوضح رشيد، أن "مشكلة النفط في إقليم كوردستان، وعلاقة إنتاجالنفط في الإقليم مع المركز مرتبطة بعدم إقرار قانون النفط والغاز، نأمل أن يتمالتصويت على القانون في مجلس النواب حتى يكون جزءا من حل المشاكل الموجودة علىالنفط بين الإقليم والمركز، لكن بشكل عام علاقة إقليم كوردستان مع الحكومةالاتحادية في بغداد علاقة طبيعية".

وتابع "سعيد بالتطور في إقليم كوردستان،وبنفس الوقت زرت عددا من المحافظات في جنوب وغرب وشمال العراق، والتطور الذي حدثفي المحافظات من ناحية الخدمات ومن ناحية البنية التحتية، وكذلك معيشة الناس أمرمفرح، وهذه كلها مرتبطة بوجود الأمن والاستقرار، فالمستثمر دائما يحاول يلتقي فيمكان يعم فيه الأمن والاستقرار".

وأكد أن "المستثمرين يأتون إلى العراق منكل أنحاء العالم، من أوروبا، ومن الدول العربية وبشكل جيد، من الصين، من بريطانيا،من أمريكا، يأتون ويشاهدون الوضع الموجود الآن في العراق، عراق مستقر، وعراق فيهإمكانات كبيرة وإمكانات داخلية وكذلك خارجية بالنسبة للمستثمرين".

الفصائل المسلحة

وبشأن الفصائل المسلحة، بين الرئيس العراقي، أن"معظم الفصائل يعتبرون أنفسهم جزءا من الحشد الشعبي والحشد الشعبي، حشد رسميعراقي بقانون البرلمان في العراق، وأريد أن أركز على نقطة أن نشاطاتهم متوقفة الآنخاصة أنهم استمعوا لنصائح الحكومة العراقية، واتفقوا على وقف أي نشاط عسكري ضد أيجهة كانت، والآن نشاطاتهم متوقفة وعدم وجود أي تهديد لأي طرف في العراق".

التدخلات الخارجية

وبين أن "هناك تدخلات من قبل بعض الدول فيالمنطقة على مناطق أخرى، مثلا في العراق هناك التدخلات التركية، وتوجد تدخلاتإسرائيلية في لبنان، وتدخلات إسرائيلية في أماكن أخرى، ويوجد ضغط عسكري على بعضالمناطق هذه موجودة في الشرق الأوسط".

وأوضح "علاقاتنا قوية مع إيران، بصراحة لمنر أي تدخلات عسكرية في أراضينا، وإلى الآن الموقف الإيراني موقف كدولة جارة، ونحنفي العراق استقلاليتنا أهم من كل شيء.

وشدد الرئيس العراقي على انه "لا نقبل أيتدخل خارجي في العراق، وكذلك نهتم باستقلاليتنا وحسب الدستور العراقي العراق دولةمستقلة، ونظامنا ديمقراطي، لدينا برلمان، لدينا مجلس الوزراء، لدينا رئاسةالجمهورية، القرارات بهذه المؤسسات في الدولة العراقية تتخذ بشراكة الأحزابالسياسية الموجودة في البرلمان".