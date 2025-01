2025-01-24 15:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مصدر مطلع عن تعرض الكابل الضوئي جنوب مدينة الناصرية لعمل تخريبي تسبب بتوقف خدمات الإنترنت في عدد من مناطق المدينة، ما أثّر على الاتصالات والخدمات الإلكترونية. وأوضح المصدر أن الفرق الفنية باشرت فجر اليوم بإصلاح الكابل المتضرر، حيث تم إنهاء الخلل، وبدأت عمليات إعادة الخدمة تدريجياً...

