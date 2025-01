عاجل| الداخلية: استشهاد اثنين من حرس الحدود العراقي بنيران حزب العمال الكوردستاني في دهوك

2025-01-24 16:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد اثنين من منتسبي حرس الحدود العراقي. واضافت في بيان رسمي تلقته عراق أوبزيرفر : أثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة الى قضاء زاخو في محافظة دهوك، تعرضت الى إطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي الى منظمة …

