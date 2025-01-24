وزارة الداخلية: استشهاد اثنين من منتسبي قوات الحدود على يد "حزب العمال"

2025-01-24 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2024)، إستشهاد اثنين من منتسبي قوات الحدود جراء هجوم عليهم من قبل حزب العمال في محافظة دهوك,

وذكر بيان للوزارة، تابعته "بغداد اليوم"، "اثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة الى قضاء زاخو في محافظة دهوك، تعرضت الى إطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي الى منظمة ( PKK ) المحظورة".

واوضح البيان، ان "العمل الارهابي ادى الى استشهاد اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الاولى ، كما أصيب مقاتل اخر".

ويذكر ان الجيش التركي اقام عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة الحزب العمال الذي يقيم في هذه المنطقة قواعد خلفية، اذ يعلن الجيش التركي بشكل متكرّر تنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم شمالي العراق، ودفع هذا الأمر الحكومة العراقية المركزية إلى الاحتجاج مرارا.