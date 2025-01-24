مقتل عنصرين من حرس الحدود العراقيين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني
2025-01-24 16:00:05 - المصدر: راي اليوم
أربيل (العراق)-(أ ف ب) – قُتل عنصران من حرس الحدود العراقيين وأُصيب آخر في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق المحاذي لتركيا، على ما أفاد مسؤولان محليان وكالة فرانس برس الجمعة.
وقال مسؤول في حرس الحدود “كانت مجموعة من عناصر حرس الحدود في واجب دورية لمراقبة الشريط الحدودي في قرية شيلان، حين حدث إطلاق نار واشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني، ما أسفر عن مقتل اثنين من حرس الحدود وإصابة آخر”. وأكّد أمير علي المتحدث باسم مديرية صحة قضاء زاخو “تسليم الجثتَين إلى عائلتيهما فيما المصاب حالته مستقرة ويتلقى العلاج”.… [+]