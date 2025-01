2025-01-24 16:00:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن مشاركة 25 ألف مركبة خاصة و350 باصاً في نقل الزائرين. وقال مدير عام الشركة العامة للنقل الخاص أحمد الموسوي، إن "الشركة العامة للنقل الخاص وفرت 25 ألف مركبة في بغداد لنقل الزائرين"، مشيراً الى أنه "تم تقسيم الخطة الى عدة محاور منها محور البياع والتاجي وساحة عدن وساحة النداء".وبين […]

