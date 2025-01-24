الميناء ينادي جماهيره: دخولكم مجاني ونتطلع لدعمكم

2025-01-24 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت إدارة نادي الميناء الرياضي، يوم الجمعة،أن يكون دخول الجماهير لمباراة النادي القادمة في ملعب الفيحاء الرياضي بمحافظةالبصرة مجاناً.

وقال مسؤول إعلام نادي الميناء، حيدر عبد الكريم، لوكالةشفق نيوز، إن "دخول الجماهير للمباراة القادمة أمام نادي دهوك ضمن الجولةالسادسة عشر من دوري نجوم العراق، سيكون بشكل مجاني، وذلك لإتاحة الفرصة لدعمالنادي في هذه المرحلة المهمة"، معرباً عن تطلعه لدعم لا محدود للفريق.

وكان نادي الميناء الرياضي، قد أعلن منتصف الشهر الجاري،عن دخول الجماهير في مباراته أمام نفط البصرة، مجاناً لدعم الفريق.

وقال مدير إعلام النادي حيدر عبد الكريم، للوكالة، إن"دخول الجماهير لمباراة نادي الميناء ونفط البصرة سيكون مجاناً، وذلك علىملعب الفيحاء بالمدينة الرياضية في الساعة الخامسة من مساء اليوم"، مؤكداً أن"القرار جاء لزيادة الدعم الجماهيري للنادي خلال هذه المرحلة المهمة التي يمربها".