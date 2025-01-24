احتجاجات شعبية في العامرية ضد تخصيص مستشفى لمعالجة المدمنين داخل منطقة سكنية

2025-01-24 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - خاص

شهدت منطقة العامرية في بغداد، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، احتجاجات شعبية واسعة اعتراضًا على قرار وزارة الصحة بتخصيص أحد المستشفيات داخل المنطقة السكنية لمعالجة حالات الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين.

وعبّر المحتجون عن مخاوفهم من التداعيات الأمنية والاجتماعية لهذا القرار، مطالبين الوزارة بإعادة النظر في موقع المستشفى ونقل المشروع إلى منطقة بعيدة عن الأحياء السكنية، كون المستشفى انشأ من "الساندويش بانال" لحجر المصابين بمرض كورونا في حينها، ويقع بين الدور السكنية وقرب رياض الاطفال والمدارس.

وأكد عدد من سكان المنطقة لـ"بغداد اليوم" أن "القرار يمثل تهديدًا مباشرًا للبيئة السكنية، خاصة في ظل القلق من احتمال زيادة المشاكل الأمنية وتأثير ذلك على الأطفال والأسر القاطنة بالقرب من المستشفى".

يُذكر أن العراق يشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات الإدمان، مما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز جهودها للتصدي لهذه الظاهرة عبر إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التأهيل في مختلف المحافظات.



