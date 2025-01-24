"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى بغداد وبيروت الشهر المقبل

2025-01-24 16:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة "طيران الإمارات"، يوم الجمعة، عزمها استئناف رحلاتها اليومية إلى العاصمة العراقية بغداد، والعاصمة اللبنانية بيروت، اعتباراً من يوم 1 شباط/ فبراير المقبل.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها ستشغل طائرتها "البوينغ 777" لرحلتها اليومية إلى بغداد.

وأضافت أنها ستشغل رحلتها اليومية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بطائرتها "بوينغ 777-300ER "، بتقسيم الثلاث درجات، مما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعياً.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق خدمتها اليومية الثانية إلى بيروت، اعتباراً من 1 نيسان/ أبريل المقبل، والمقرر تشغيلها أيضاً بطائرة "بوينغ 777-300ER" بتقسيم الثلاث درجات.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت تعليق رحلاتها إلى بيروت في أواخر أيلول/ سبتمبر 2024 مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.